Alfredo Dagna: “Para ascender no importa el formato ni el fixture, tengo que ganar todos los partidos”.

El lunes en Interior Futbolero Radio estuvo en exclusiva Alfredo Dagna, vicepresidente de Olimpo de Bahía Blanca, para hablar sobre el formato y el fixture del Torneo Federal A que tiene fecha de comienzo el próximo 4 de diciembre.

Sobre la vuelta de la competencia y la implicancia de la pandemia, decía: “Muy feliz porque va a volver al fútbol, una situación que parecía absolutamente imposible, pero bueno, por suerte con todos los recaudos y con todos los protocolos que tengamos que utilizar vamos a tener que trabajar para poder estar seguros y jugar. No hay que bajar la guardia porque cualquier contagio es igual a un desgarro, hay que estar alerta”.

Esto dijo con respecto al sorteo del fixture de la categoría que se dio el viernes pasado a las 22 horas: “Son detalles que a veces nos hacen sentir dolidos y nos hace pensar que somos menos importantes que otras categorías. Todos los clubes que estamos dentro del Consejo Federal somos indirectamente afiliados a AFA, de esos hay pocos que hemos llegado a primera y ahí intentamos cambiar eso, pero íbamos a ir en contra de los clubes del interior. Yo creo que todos tenemos que fortalecer el fútbol del interior, porque esta categoría tiene un potencial enorme”.

Entrando ya en lo que tiene que ver con el formato de competencia y el sorteo que adoptó el Federal A, Dagna indicó: “Que se haya dado así me parece que ha sido un torneo muy justo. Es un modelo bastante equilibrado que le da más chances a quienes habían hecho mejor las cosas a lo largo del año, y a los demás también se le dieron oportunidades para ascender”.

“Nosotros entramos séptimos porque se bajó Ferro de Pico, y es así. Yo le tengo que ganar a todos los equipos, las ventajas y esas cosas yo lo dejo para los que hablan, trato de no meterme”

Hablando sobre la polémica que se generó por el formato y el sorteo que para muchos favorece al elenco de Bahía Blanca, el vicepresidente explicaba: “Yo no lo veo como un formato que ha sido muy bueno para Olimpo. La realidad es una sola, acá se ganan los partidos en la cancha, acá para ascender no importa el formato ni el fixture tengo que ganar todos los partidos. Todo lo que se dice son especulaciones que lo único que llevan es a que la gente se enganche de estas cosas. Yo no me fijo en eso, yo me preocupo porque el equipo esté afilado y porque el cuerpo técnico esté bien”.

Sin perder el hilo, agregó: “Siempre digo que es una apreciación subjetiva que la tengo que respetar, pero no compartirla. Suponer que todo se arma alrededor de un equipo es una enorme falacia. La gente puede pensar lo que quiera porque está en todo su derecho, pero de ahí a que pase todo lo que se dice es otra cosa. Si vos queres ascender tenes que ganarle a todos, se terminan las palabras”.

En el final se le consultó sobre el plantel que formó para buscar el ascenso a la Primera Nacional: “Armamos un equipo poderoso, sólido y con nombres, juntamos juventud y experiencia. No sé si los refuerzos van a estar a la altura, yo le tengo una fe ciega al DT, pero la categoría es difícil. Estoy confiado con el equipo y con la seriedad con la que están entrenando, estoy muy ilusionado, pero los pingos se ven en la cancha. He armado equipos que parecían buenos y terminamos peleando el descenso”.