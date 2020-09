Alfredo Dagna: “La AFA está impulsando que jueguen la mayor cantidad de equipos posibles”

En un nuevo programa de Interior Futbolero Radio, hablamos con el presidente de Olimpo de Bahía Blanca, Alfredo Dagna, acerca de la propuesta por parte del conjunto bahiense de definir los ascensos mediante un decagonal final y acerca de la situación actual en la categoría.

“La AFA está impulsando que jueguen la mayor cantidad de equipos posibles. Nosotros vamos a proponer que haya dos zonas de 1o equipos divididas en grupos de cinco. Esos grupos los haríamos por proximidad geográfica. Los ganadores de cada sector jugarían un partido para definir quién asciende en la zona sur y en la norte. En cinco fechas tendríamos todo definido”, manifestó Dagna respecto a la propuesta que impulsa Olimpo de que los clubes que suban de categoría lo hagan mediante un decagonal final.

“Los que salieron primeros y segundos son los que reclaman jugar el hexagonal. En la primera reunión del Federal a la que asistí propuse que haya una ventaja de los primeros en el hexagonal. Pedí una votación y la perdí. Y ahora les importa quién está en primer lugar”, comentó el mandamás del Aurinegro sobre la postura de algunas instituciones de tener ventaja por sobre otros clubes.

Al ser consultado sobre qué sería justo para las definiciones en el Federal A, el dirigente comentó: “Creo que sería justo que todos los equipos puedan jugar y se dirima quién asciende ganando los cinco partidos que propongo. No hay que poner a la pandemia de excusa. Vamos a jugar si nos permiten. Si todo sigue igual o empeora la AFA definirá qué es lo que ocurrirá”.

“Esto lo define el Consejo Federal y AFA porque los dirigentes de las categoría nunca no nos vamos a poner de acuerdo. Hay intereses contrapuestos entre los clubes y es lógico que así sea. Los clubes de fútbol tienen que responder a sus socios e historia.Yo representó los intereses del club. Obviamente quiero jugar y ascender. Tengo el derecho a hacerlo.Un club como Olimpo quiere subir de categoría. No queremos desmerecer a nadie, pero no tenemos que estar en esta categoría. En los últimos 18 años, jugamos 14 en primera”, cerró Dagna haciendo referencia a que los equipos de la categoría tienen diferentes posturas respecto a los ascensos.

Por último, Dagna manifestó su postura respecto a aquellos conjuntos que comenzaron a entrenar esta semana:”La AFA mandó un boletín que permitía a los equipos entrenar. Hay lugares en donde se puede hacerlo. Cada club toma decisiones, pero no creo que arrancar a entrenar antes te dé una ventaja. Realmente me tiene sin cuidado si alguien entrena antes. Lo que me importa es que definamos qué vamos a hacer”.