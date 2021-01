Alfredo Cornejo: “No se sabe cuál es el rumbo del gobierno de Alberto Fernández”.

Alfredo Cornejo habló en “Le Doy mi Palabra” sobre la posibilidad de un indulto firmado por Alberto Fernández para algunos condenados y la actualidad del país tras poco más de un año de mandato del nuevo gobierno.

Pablo Rossi se encuentra reemplazando a Alfredo Leuco en Le Doy mi Palabra por Radio Mitre y entrevistó al referente opositor Alfredo Cornejo, quien habló sobre la posibilidad que se esté negociando la firma de un indulto para algunos condenados, así como también sobre la actualidad del país.

“No creo que nadie en la principal coalición de oposición esté a favor de una amnistía, y mucho menos por los casos de los que se está hablando. En mi caso, categóricamente no. No nos parece que sea la salida a esta situación, todas las causas que tiene una ex presidenta y actual vicepresidenta, de ninguna manera”, comenzó diciendo el diputado nacional por la Unión Cívica Radical.

A su vez, Cornejo expresó: “Necesitamos una justicia independiente, que absuelve o condene”, y agregó: “Esta forma de dilación de la justicia en las investigaciones, lo único que hace es descreer más de la justicia; y con eso no arreglamos la economía para colmo. Entre otras cosas, las razones son malas recetas, pero también la falta de credibilidad de las instituciones”.

Por otra parte, el referente opositor mendocino se mostró duro con el oficialismo: “Creo que la unidad del Frente de Todos está atada con alambre, y eso genera incertidumbre. No se sabe cuál es el rumbo del gobierno de Alberto Fernández, en todas las materias: en la economía; en lo sanitario, lo que han hecho con las prepagas, cuando lo venían negociando, muestra la improvisación. No se sabe dónde va en el derecho de propiedad, en Venezuela”.

“Todo es improvisación y ahora nuevamente el miedo, la estigmatización, buscar un responsable del gobierno. Ahora le va a echar la culpa a los jóvenes”, sentenció Alfredo Cornejo.