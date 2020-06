Alfredo Casero apuntó contra Alberto Fernández: «Me parece que no está capacitado»

El actor cuestionó al Presidente en plena pandemia por Covid-19

Alfredo Casero, mientras cumple la cuarentena en su casa, apuntó contra la gestión de Alberto Fernández en plena pandemia por Covid-19.

«Cualquier cosa que el Presidente ha dicho, afirmado, asegurado, es totalmente contrario a lo que está haciendo en este momento», remarcó el actor.

Luego, en una entrevista con Eduardo Feinmann, agregó: «Me parece que no está suficientemente capacitado, puede ser un abogado que ve cómo zafa. Pero no está capacitado, a ninguno lo veo humanamente capacitado porque no les importa lo humano».