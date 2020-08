Alejandro Sanz comparte tatuaje con su hija Manuela

La hija adolescente del cantante mostró el diseño que comparte con su papá y que los unirá para toda la vida.

Hace tan solo unas semanas, Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, se estrenaba en Instagram, y nos mostraba su perfil público. Gracias a ello, cada día conocemos más detalles sobre la linda relación entre padre e hija.

Manuela, que se está aficionando a las famosas preguntas y respuestas, compartió un detalle de lo más íntimo, mostrando nada menos que el tatuaje que tiene con su padre. Ambos llevan grabado en la piel de sus dedos pulgar una especie de margarita. Un tatuaje que les unirá de por vida.

Y es que Alejand ro Sanz está de lo más orgullo de su hija Manuela. Hace tan solo unos días, esta, celebraba su 19 cumpleaños. Su padre no quiso perder la oportunidad de felicitarla por las redes sociales con unas bellas palabras: “Una parte de mi corazón está de cumpleaños. Es magia verte crecer, ver cómo superas cada día la mejor versión de ti misma. Te amo”, escribía en Instagram. Mientras que en Twitter añadía: “Los verbos favoritos de un padre son ver y crecer. Mi Manuela hoy cumple 19. Tengo sobredosis de orgullo de la mujer en la que se ha convertido. Te quiero”.

En tanto para Manuela, en anteriores sesiones de preguntas respuestas hubo una en concreto que le costó bastante responder. Y es que elegir su canción favorita de su padre Alejandro Sanz, es difícil. Son tantas las que tiene que no ha podido quedarse con una sola, pero lo que sí tiene claro es el disco que más le gusta: ‘El tren de los momentos’, publicado en el año 2006, cuando ella tenía tan solo 5 añitos. “Son demasiadas y van cambiando”, comentaba. Pero en ese momento, las que primero le vinieron a la cabeza son

‘Y solo se me ocurre amarte’

‘Mi niña’

‘¿Lo ves?’

‘He sido tan feliz contigo’

‘Los lugares’

Y agregó “de verdad muchas más”. Pero de todas, por supuesto no podía faltar la que ha puesto en primera posición: ‘Y solo se me ocurre amarte’, un tema que el artista compuso pensando en ella y que dice cosas tan bonitas como: “Llenas mi vida de luz, llenas mi cielo, mi tierra y mi mar, y a mí tan solo se me ocurre amarte”.