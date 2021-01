Alejandro Dolina: “Los que se oponen a todo son parte del problema y no la solución”

El escritor destacó que lo que prima en los medios es “el negacionismo” y pidió “debatir de forma honesta”.

El conductor radial y escritor, Alejandro Dolina, aseguró que durante la pandemia en los medios argentinos “no hay debate, porque para ello es necesario esgrimir argumentos”, pero destacó que “si se encuentra mucho negacionismo”.

En declaraciones a Días Distintos por Radio Provincia destacó que lo que se escucha mucho es “la vacuna no existe, la vacuna no sirve, no va a llegar, está mal hecha o el virus no se va a ir jamás, el virus no existe entonces podemos hacer lo que nos dé la gana” y por supuesto referencias a “la libertad”.

En ese marco, Dolina expresó que los esfuerzos están puestos en “oponerse” de cualquier medida perdiendo de vista “los verdaderos problemas».

Al respecto, enfatizó que “hay verdaderos problemas económicos, hay sectores que están fuera de control como son los formadores de precio, los de la producción. Los precios internacionales aumentan entonces vender a Argentina no es negocio e intentan vender los alimentos al mismo precio que en Chicago” y destacó que estas serían las cosas que “hay que discutir de forma honesta”.

Sin embargo, Dolina reflexionó que estas discusiones no existen porque “la otra voz del debate es parte del problema y no de la solución».

Con respecto al funcionamiento de los grandes medios de comunicación, Dolina señaló que “en algunos países suceden que los medios están a favor de algunos intereses políticos pero en Argentina, los medios son esos intereses políticos”.

Agregó que “el mundo está raro. Y los negocios son el poder verdadero, el poder político va por detrás del mundo de los negocios. Y eso hace que el mundo funcione de un modo cada vez más desigual».

Dolina señaló que “en Argentina esto sucede con mucha más nitidez y desvergüenza porque ocurre de un modo más caricaturesco que ha generado un estilo comunicacional que desde el punto de vista de las formas es absolutamente vergonzoso”.