Alejandra Maglietti grabó un video bailando en bikini y fue censurada por TikTok.

En la filmación la modelo se movía al ritmo del reggaetón y fue bloqueada por la red social.

Alejandra Maglietti publicó en su cuenta de TikTok una coreografía moviéndose muy sensual en bikini al ritmo de la música de Don Omar, uno de los máximos representantes del reggaetón.

Para sorpresa de todos e incluso de ella misma, su video fue censurado. Por lo que escribió: “¿Alguien me explica porque TikTok me censura? Si tengo la misma ropa”, expresó indignada, mostrando su perfil en esa plataforma, para dejar en claro que le prohibieron un video en que le lucía la misma bikini sexy que en su baile de reggaetón. Mirá el video.

En diálogo con Clarín, aseguró que realizó el reclamo correspondiente para poder volver a compartir el video, ya que no tenía nada diferente a los demás: “No entiendo por qué me lo censuran. No tenía nada extraño. Después subí otro con la misma ropa y pasó lo más bien. No entiendo qué les habrá parecido demasiado. La inteligencia artificial me censuró”.

No obstante, recordemos que la abogada y periodista se salvó de la censura días atrás en Instagram, cuando mostró un desnudo completo que hizo para una producción fotográfica perteneciente a una obra de arte.