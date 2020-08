Alberto Samid hablando, “Sin filtro” en los tiempos de pandemia

Alberto Samid, tuvo una charla sin filtro con Informate aca hace un par de días y nos mantuvo al tanto de lo que es ser un humano consciente, informado y sumamente sincero.

EL sector de la Matanza es un lugar clave para la presencia DEL COVID-19 donde en la mañana de hoy hubo 66 muertos. Vivir en el conurbado ante esta situación es realmente complicada y varios hospitales están llenos, al igual que sus camas, aunque digan por porcentaje que es lo que ocurre con ellas, todo el mundo sabe que no es así, es “Puro cuento”.

Es como vivir la guerra de las Malvinas una y otra vez solo que acá en la Argentina sucede cada 3 o 4 días convirtiéndose en una guerra por cada una de sus pérdidas.

El sector sanitario no es el único que está complicado, el gobierno se encuentra en la misma situación. El presidente en este baile definitivamente “Le toco bailar con las más fea”. La Argentina está en su peor momento, en todo sentido. Las deudas que dejo el anterior presidente y el fondo monetario son algunos detalles del cual la economía del país no se va a poder salvar nunca.

Si recordamos Alberto Samid tuvo un tema en sus tiempos, digamos por 1992. Una denuncia hecha por Sola. Por alguna razón abrieron la causa y con 72 años estuvo con prisión domiciliaria para luego mantener en su casa por el COVID-19 quedando únicamente con asociación ilícita sin delitos, siendo el único caso así en Argentina.

Su sinceridad hizo que le arrebaten muchos de sus proyectos con tal de callar la verdad que él veía, pero una realidad es que, la única forma de que él no hable seria que las personas hagan lo correcto. Siendo así; el comenta que, “El daño que me hicieron a mí, no es nada a comparación de lo que le hicieron al país”.

Dado que sostiene que el grupo opositor siempre se mantendrá con esa mirada y esa voz. Viviendo de las mentiras en las cuales se encuentran totalmente afilados, los engaños y sus clásicas manipulaciones en la información que es totalmente arreglada.

Los peronistas a pesar de que los comentarios crezcan para separarlos, si se mantienen juntos es imposible que lo separen, como mucho él dice que se “Comerán algún sapo” que son los desleales y “Los que se hacen los peronistas”, terminan siendo unos traidores.

Para finalizar nos pone a reflexionar acerca de la conexión que existe entre el lugar de origen de la vacuna y nosotros los argentinos, es difícil de creer y que sea totalmente gratis pone aún más en duda su claridad, para Samid la vacuna tiene mucho; “Olor a podrido”, nadie da algo gratis porque si así que, serias mejor que todo el mundo se aprenda a convivir con esto, el virus; los 2 metros y una máscara de plástico.