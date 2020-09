Alberto resuelve el problema policial en PBA quitándole coparticipación a la CABA

Nuevo conflicto en puerta

Así lo anunció el propio Presidente de la Nación en cadena nacional. Le quitará un excedente de 1,1 puntos “extra” destinados por Macri a la Ciudad en el marco del traspaso de la Federal a esa jurisdicción.

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que buscará solucionar el conflicto con la Policía Bonaerense traspasando a la Provincia 1,1 puntos de Coparticipación Federal que hoy por hoy le son cedidos a la Ciudad de Buenos Aires, y que aparentemente es un excedente de todo el volumen de dinero concedido a raíz del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.

“Hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero y fiscal para la Provincia, porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá por la década del 80, cuando la PBA perdió 8 puntos de Coparticipación en pos de un repoblamiento del país y de la no concentración en la Provincia, que no sólo no se cumplió, sino que hubo un crecimiento exponencial de la población con un ingreso de 8 puntos menos”, expuso el mandatario.

Hablaba de lo sucedido en la década del 80, cuando el entonces gobernador Alejandro Armendáriz cedió esos puntos a pedido del presidente Raúl Alfonsín, algo que “generó un problema estructural en la provincia, y de una vez por todas debemos hacernos cargo: en 1946 la CABA tenia 2.9 millones de habitantes, y ahora tiene 3 millones; la Provincia tenía 4 millones y hoy tiene 17 millones; es muy difícil que se reacomode sin recursos”.

Tras sostener que a este tema “lo he hablado más de una vez con el jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta), así que nadie se va a sorprender con esto”, apuntó: “Aspiramos a que con ese punto de Coparticipación que estamos cediendo a la Provincia podamos constituir ese fondo de financiamiento fiscal para que tenga recursos para seguir administrándose y derive parte de esos recursos a financiar parte del programa integral de seguridad que anunciamos el viernes pasado, y que una fracción sea destinada a recomponer salarios de los agentes policiales bonaerenses”.

Luego de concretar el anuncio, Alberto le pidió a los agentes “que nos acompañen, adviertan el momento que estamos atravesando y sean parte de la epopeya que estamos iniciando”, y recalcó que “no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta, y les pido amigable y democráticamente que depongan esta actitud, necesitamos verlos de otra manera”.

Asimismo, recordó que ésta “no es esta la primera vez que socorremos a una provincia, lo hicimos con Misiones y La Rioja, y empezamos a hablar para hacerlo en Santa Fe”, y dijo que “es el compromiso que asumí, de hacer una Argentina más federal, que integre más a todos y que sea más vivible”, e indicó que “tal vez en la búsqueda de ese equilibrio debamos hacer este tipo de correcciones, que no significa que dejemos de cumplir nuestras obligaciones con la Ciudad”.

En enero de este año un informe coordinado por la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis, otrora ministra de Economía de Daniel Scioli, sostenía que el traspaso de la Federal a la Ciudad implicaba unos $ 127 mil millones, aunque el excedente sería de unos 30 mil millones, aunque el senador Martín Lousteau aseguró este mismo miércoles que son entre 35 mil y 40 mil millones de pesos.

Del anuncio participaron Axel Kicillof y Verónica Magario, gobernador y vice; Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, y los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar); Mauro García (General Rodríguez); Fernando Moreira (San Martín); Juan Zabaleta (Hurlingham); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Leonardo Boto (Luján); Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); Ricardo Curutchet (Marcos Paz); Juan Ustarroz (Mercedes); Gustavo Menéndez (Merlo); Lucas Ghi (Morón); Santiago Maggiotti (Navarro); Federico Achával (Pilar); Juan Andreotti (San Fernando); Julio Zamora (Tigre); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Fabián Cagliardi (Berisso); Mario Secco (Ensenada); Fernando Gray (Esteban Echeverría); Alejandro Granados (Ezeiza); Andrés Watson (Florencio Varela); Fernando Espinoza (La Matanza); Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); Blanca Cantero (Presidente Perón); Hernán Yzurieta (Punta Indio); Mayra Mendoza (Quilmes); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Sebastián Abella (Campana); Néstor Grindetti (Lanús); Jorge Etcheverry (Lobos); Gustavo Posse (San Isidro); Jaime Méndez (San Miguel); Diego Valenzuela (Tres de Febrero), y Jorge Macri (Vicente López).