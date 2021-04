Alberto Fernández sobre las medidas «si pierdo una elección la pierdo pero duermo tranquilo»

Alberto Fernández se despachó contra aquellos que criticaron el mensaje de las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus

El presidente Alberto Fernández se despachó contra aquellos que criticaron el mensaje del día de ayer sobre las medidas que estarán vigentes desde el día 9 de abril a las 00.00 horas.

El primer mandatario nacional cuestionó las críticas a las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus.

En comunicación con el periodista Reynaldo Sietecase expresó “Ayer leía un imbécil que me llamaba dictador, ¿cuál es la dictadura que estoy ejerciendo? ¿cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado?. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona. Son un montón de dirigentes, lamentablemente, que lo dicen públicamente”.

En esa línea agregó “Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. ¡Pero, por favor! ¿Como alguien puede pensar semejante barrabasada? Cuando la historia se escriba yo quiero que me pongan del lado de la gente que cuida la gente de los argentinos. Si pierdo una elección, la pierdo. Pero duermo tranquilo”.

“Yo quiero descansar en paz antes de morir. Sé que estoy haciendo todo lo que me deja en paz con mi conciencia. Después que digan lo que quieran, que hablen con la brutalidad que hablan, que mientan como mienten no me importa. Me importa que los argentinos dejen de contagiarse, que no se muera más gente en una pandemia que está afectando al mundo entero” publicó Infobae.