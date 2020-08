Alberto Fernández relanzó el Plan Procrear: «Estamos volviendo y siendo mejores»

Fernández elogió al ministro de Economía, Martín Guzmán, por hacer posible el acuerdo con los bonistas.

Alberto Fernández, presidente, Agencia NA.

El presidente Alberto Fernández destacó que el acuerdo por la deuda permitirá ganar «autonomía para poner a la Argentina de pie» porque reducirá pagos por u$s 37.000 millones en los próximos años, al encabezar el relanzamiento del programa de viviendas Procrear.

Además, recordó que el plan Procrear fue impulsado en su momento por el gobierno de Cristina Kirchner y señaló: «Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer: estamos volviendo y siendo mejores de lo que fuimos. Todos somos necesarios en la reconstrucción de la Argentina. Todavía estamos en deuda con muchas familias que quieren un hogar. Esa es la deuda que vamos a pagar ahora».

«Es cierto que hubo un tiempo pasado que fue mejor. Quiero agradecer al gobierno de Cristina Kirchner porque le dio acceso a la vivienda a cientos de miles de personas», señaló.

Dijo que cuando lo invitaron «a poner en marcha este plan que creó Cristina a mí me llenó de alegría. Me llena de alegría pensando en el futuro: en que podemos traer esa herramienta del pasado al presente y resolver el problema habitacional de miles de argentinos». Explicó que para relanzar este programa siempre estaba el «impedimento» de la deuda.

«Recibimos una deuda cuantiosa que nos abrumó a todos. No sabíamos si seríamos capaces de poder encontrar una respuesta», admitió.

«Un día lo invité a Martín Guzmán a que deje Estados Unidos y venga a solucionar el problema de la deuda. Le dije que no podíamos poner en riesgo y postergar a los argentinos por esa deuda», recordó. Elogió que Guzmán «interpretó mejor que nadie mi objetivo.

Hicimos una estrategia que él ideó y fue muy exitosa. Podemos decir que lo hemos logrado. Este acuerdo significa 37.000 millones de dólares menos a pagar en los próximos años», subrayó.

«Hemos recuperado autonomía para poder usar nuestros recursos e impulsar la producción en la Argentina y recuperar el empleo. Recuperamos autonomía de decisión y de definir qué país queremos», señaló.

Sobre el Procrear, señaló: «Queremos que estas viviendas lleguen a quienes hoy lo estén necesitando y que el crédito no esté ligado al dólar sino al ingreso de cada familia. Soy de los que creen que en política nada es más importante que la palabra empeñada. Para mí no mentir en política es central y siento que estamos cumpliendo con nuestra palabra». En cuanto a la deuda, dijo que «nunca fuimos a una pelea.

Fuimos a resolver un problema. Agradezco a los acreedores por aceptar que la Argentina no podía pagar más. Gracias a los economistas y organizaciones que se sumaron a apoyar a la propuesta argentina. Estamos dando muestras de que las cosas se pueden hacer de otra manera y lo vamos a hacer entre todos y todas».

«Mi mayor satisfacción es que este acuerdo logrado con los bonistas y el relanzamiento del Procrear es un formidable símbolo de lo que Argentina debe hacer en el futuro».

Mediante 9 líneas de crédito se construirán 14 mil viviendas, se otorgarán 273 mil créditos para refacción y ampliación, y serán adjudicados 10 mil nuevos lotes con servicios en todo el país.

En este caso, Procrear incluirá líneas que abarcan desde la adquisición de viviendas y el otorgamiento de créditos para acceder a lotes con servicios a préstamos que permitan comprar materiales de construcción y contratar mano de obra para realizar refacciones en casas ya habitadas.