Alberto Fernández: «Mi vínculo con Cristina es perfecto, entendimos que la distancia sólo ayudó a Macri»

El presidente se refirió al último encuentro con Cristina Fernández.

La pandemia del coronavirus centró la mirada en llevar de la mejor manera la emergencia sanitaria. Este hecho puso en el centro de la escena al presidente Alberto Fernández y su reacción ante la amenaza de expansión del Covid-19. Sin embargo, muchos analistas políticos también centraron su análisis en la relación del mandatario con la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.

Sin embargo, según destacó la agencia NA, el Jefe de Estado dejó en claro que su relación con la expresidenta es la mejor. “La conozco hace muchos años. Estuvimos distanciados y entendimos que esa distancia sólo había ayudado a que (Mauricio) Macri fuera Presidente . Los dos sentimos que no podíamos dejar que eso volviera a pasar”, reconoció el presidente argentino.

“ Mi vínculo con Cristina es perfecto . Cuando nos reunimos es para repasar cómo funciona el Gobierno. Yo la escucho con atención porque tiene mucho para aportar: tiene ocho años de experiencia en el lugar en el que yo tengo cuatro meses . Cuando nombro a un funcionario, empiezan a preocuparse de dónde viene. Cristina y yo vamos a buscar los funcionarios a los mismos lugares, porque es la gente que toda la vida trabajó con nosotros”, agregó

En este sentido, el Jefe de Estado también analizó la designación de funcionarios en cargos estatales y remarcó la similar visión que tiene con Cristina. “Hay que imaginar una palanga de funcionarios y vamos a buscar ahí a quiénes ponemos en el Estado. Nosotros recurrimos a la misma fuente de funcionarios”, explicó el presidente antes de referirse a la designación de Fernanda Raverta en la ANSES.

“A Fernanda Raverta la quise traer al comienzo del Gobierno, pero Axel Kicillof me pidió que no lo hiciera porque la necesitaba en Desarrollo Social. Es una mujer íntegra. No creo en la verticalidad, en los personalismos. Creo que la democracia y la política son un hecho colectivo, que triunfan proyectos políticos y no personas”, cerró Alberto Fernández.