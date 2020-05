Alberto Fernández habló de «moverse con cuidado» al relajar el aislamiento

El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes sobre el relajamiento del aislamiento por el coronavirus al asegurar que quienes gobiernan «entienden que hay que moverse con mucho cuidado» mientras que otros sólo «escriben en Twitter», donde «opinar es facilísimo».

«Tenemos que ver cómo evolucionamos de acá al 10 de mayo», repitió Alberto Fernández en declaraciones televisivas e indicó: «Lo que no podemos es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo» . En ese sentido, ejemplificó con una metáfora la situación del aislamiento por el coronavirus: «El problema que tenemos es que no manejamos un gotero, uno acá maneja la llave de un oleoducto, que cuando se mueve no sabe cuántos litros salen, lo que gobiernan entienden que hay que moverse con mucho cuidado» .