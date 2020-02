Alberto Fernández desmintió aumento de tarifas como había dicho Cafiero y descartó una «guerra santa contra los jueces»

Todavía estamos en el periodo de estudio y análisis sobre quién ganó y quién perdió con todos los aumentos de tarifas que pagaron los argentinos, por lo que hoy no tenemos en cartera el aumento de tarifas», Alberto Fernández en declaraciones radiales.

La desmentida a Cafiero

Alberto volvió a desmentir este viernes por tercera vez dichos de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien ayer en declaraciones radiales había admitido que el Gobierno analiza una actualización de tarifas de luz y gas y de transporte para junio, y que ese plan fue aceptado por el FMI.

Fernández le echó la culpa a los medios, por las contradicciones en la información sobre el aumento tarifario y dijo que las declaraciones de Cafiero fueron sacadas de «ese tipo de reportajes donde hablan 15 minutos de algo y en el último minuto le preguntan a uno qué pasa con las tarifas que están congeladas y uno responde que no, las tarifas no están congeladas».

«Quiero llevarle tranquilidad a los argentinos, no dije que la economía estaba resuelta, dije que todo es precario y las tarifas son un tema que hay que revisar. Primero vamos a ver cómo se hizo todo, es central para poder saber qué vamos a hacer. Hubo un incremento enorme que han tenido en los precios y son ganancias exorbitantes las que han tenido algunas empresas de producción y distribución de energía, amigas de Macri. Ese sistema de tarifas destruyó la industria y los habitantes terminaron pagando más de lo que podían». Alberto Fernández, declaraciones a radio AM750

«Yo no sé si en junio vamos a estar en condiciones de hacer eso, lo que más me preocupa es que unos picaros dejen de ganar a costillas de la gente. Primero vamos a ver para atrás para saber cuánto ganaron, cuánto se llevaron. Pero lo primero no es el aumento de tarifas por lo tanto no tenemos en cartera hoy el aumento de tarifas». Alberto Fernández desmintió un nuevo aumento de tarifas en Junio, como había anticipado Cafiero

También descartó para ese mes un aumento en los boletos de transporte: «Primero tenemos que saber qué paso. Por qué va a haber un aumento de transporte si las naftas están congeladas?», se preguntó el Presidente y reiteró su promesa de campaña de «cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto que este acá».

Paritarias

Fernández afirmó hoy que la prioridad ahora es recomponer el «salario real, dentro de la fragilidad de la Argentina» y «mejorar en todos los frentes» y pidió moderación a los reclamos sindicales.

«Yo les pido a todos un poquito más de paciencia y solidaridad frente a este momento», indicó un día después de reunir a la CGT con los empresarios en la Casa Rosada para iniciar las conversaciones para un pacto económico social que contemple nuevos precios relativos y salarios para controlar a la baja la inflación.

También reclamó un compromiso a los empresarios para que no aumenten los precios en forma desmedida y criticó a los «pícaros que aumentaron los precios de los alimentos por las dudas».

La Reforma Jubilatoria y «la guerra santa con los Jueces»

Fernández aseguró que desde el Gobierno «no estamos planteando una guerra santa contra los jueces», sino que aspiran a «poner igualdad en un sistema previsional que no es igual».

Defendió así el proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso para modificar el sistema jubilatorio especial del Poder Judicial por el que decenas de jueves federales ya presentaron su renuncia y amenazan con que si finalmente es sancionada, declararla «inconstitucional».

«No estamos planteando una guerra santa contra los jueces», afirmó el jefe de Estado y advirtió: «No me parece feliz que los jueces amenacen diciendo ‘como nosotros resolvemos la constitucionalidad, le aviso que, si me tocan las jubilaciones, yo lo voy a declarar inconstitucional'».

Palos a Macri

Fernández afirmó hoy que a Macri le preocupa la situación económica del país «porque sus amigos dejaron de ganar millones» y «dejaron de expoliar a los argentinos», pero advirtió que el pueblo es «maduro» y sabe «quiénes hablan».

«No quiero volver a las riñas» dijo Fernández pero retrucó las críticas de Macri al señalar que su antecesor aplicó «una política en detrimento del bolsillo de los argentinos» y «fue a pedirle plata al Fondo para fugarla».

«Macri destruyó la economía. Lo que hizo fue expoliar a los argentinos» y «ese era el objetivo de su gobierno, claramente», acusó tras advertir que «muchos (de los anteriores funcionarios) tendrían que estar en los tribunales rindiendo cuentas de lo que han hecho. Espero que alguna vez los tribunales vuelvan a ser tribunales ye funcionen como tal».

Negociaciones con el FMI

Fernández volvió a comparar las negociaciones con el FMI y con los bonistas con un «juego de póker» y ratificó que tiene un plan económico pero insistió en «no dar a conocer la propuesta de pago de la deuda» a los bonistas para evitar las especulaciones.

Y les envió un mensaje a los acreedores privados: «No es que nos pusimos caprichosos y decimos no pagamos, en el Fondo hay un llamado al sistema financiero mundial. Me pregunto qué le pasaría a un bonista si con lo que ha dictaminado el FMI -fue un comunicado de prensa que cuenta lo que se resolvió en el Fondo- si fuera ante el juez Griesa y se le dijera ojo que el fondo está diciendo lo que dicen los deudores».

«No nos damos cuenta que lo que nos esta pasando es muy distinto a los que nos paso» en el 2003 con el default dijo el Presidente y agregó que la diferencia es que ahora el FMI y el mundo «están diciendo que deben revisar» su actuación porque «uno de los problemas que sufre el capitalismo moderno es la desigualdad, los países se endeudan, no pueden pagar y viene el aniquilamiento para los pueblos».

«Hemos empezado a arreglar el mayor condicionante que tenemos que es el tema de la deuda, tenemos hoy un poquito más claro cual es el horizonte, hace unos días no sabíamos si íbamos a poder pagar, si el fondo iba a entendernos si íbamos hacia el default». Alberto Fernández

Agregó que «este año vencen deudas por alrededor de 9000 millones de dólares. Si tuviéramos que cumplir no la tendríamos, caeríamos en default. Si llegamos a un acuerdo ese dinero podemos usarlo de otro modo, en créditos para pymes, para el campo, para favorecer el desarrollo, que se cree trabajo. Ahora si tengo que pagar eso en intereses, estoy en un problemón».

Con el apoyo del Fondo, se empieza a aclarar el escenario para saber que haremos. Decían que no hay plan, pero teníamos dos planes. Lo que no hemos hecho nunca es decir cual es nuestra propuesta a los bonistas y por eso ellos confunden. El Fondo dice: Argentina presentó un plan sustentable, es obvio no vamos a contar cual es el programa de pagos», arremetió.

Reforma regimen de testigos protegidos

Fernández defendió la derogación del decreto de Macri que trasladaba el régimen de testigos protegidos a la Justicia:

«A estas lógicas de arrepentidos y de testigos privilegiados les tengo miedo, siempre he sido reacio porque encubren sistemas de explotación de la miseria humana, conduce muchas veces a injusticias porque para salvarse uno entierra a otro».

Tras poner como ejemplo el caso de Lula Da Silva en Brasil, agregó: «Son sistemas muy perversos, que proliferaron en algunos lugares del mundo en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo y después lo terminaron usando para cualquier cosa. Hay que ser muy cuidadoso y estamos volviendo todo a su punto de origen».

«Lo que hizo Macri es decir: como eso funcionó, escondamos este tema de la justicia para que no vean lo que hicimos».