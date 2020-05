Alberto Fernández cuestionó a Susana Giménez y defendió a Marcelo Tinelli

El presidente dio su versión de por qué la diva dijo que está siendo presionado por La Cámpora, y comparó su situación con el viaje del empresario a Esquel.

Alberto Fernández opinó sobre el viaje de Susana Giménez a Uruguay y comparó su situación con la que vivió Marcelo Tinelli horas antes de que se decrete el aislamiento obligatorio en toda la Argentina por la pandemia de coronavirus por irse a Esquel, y sin temor a entrar en polémicas, el presidente aseguró que la diva hizo declaraciones contra el Gobierno para evitar recibir críticas por haber salido del país en plena cuarentena.

El jefe de Estado dialogó con el equipo de Detrás de lo que vemos (AM 750), y fue consultado sobre las fuertes declaraciones que la conductora de Telefe hizo sobre él, ya que una vez que salió a la luz su partida a Punta del Este para instalarse en su chacra La Mary, ella afirmó que él “está recibiendo presiones de La Cámpora” y que tiene miedo que “Argentina se convierta en Venezuela”.

“Yo no sé, no sé qué es eso, pero no tengo problema y cada uno puede pensar lo que quiera. Creo realmente que tenemos cosas muy importantes para resolver en la Argentina, y estos planteos son raros. Yo, a mi juicio, creo que Susana, a quien no conozco pero le tengo todo el respeto qu euno tiene por una persona que no conoce, dijo todas estas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena”, sostuvo el abogado en la entrevista para el programa de Darío Villarruel.

“Qué sé yo, al pobre Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena, y ella habla de todas estas cosas y nadie habla de por qué se fue en medio de la cuarentena, cosas que pasan”, sentenció el mandatario con respecto al escándalo que generó que el conductor de Showmatch, quien trabaja con él en el Consejo contra el Hambre, haya viajado a la provincia de Chubut con toda su familia cuando ya se recomendaba desde el Gobierno que la gente permanezca en sus hogares, y apenas unas horas antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El empresario se instaló con su familia el 19 de marzo en la casona que posee en esa ciudad patagónica, y aprovechando el permiso que se otorgó semanas después para que los ciudadanos varados fuera de sus lugares de origen regresen a sus domicilios, volvió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de abril.

