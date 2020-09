Alberto Fernández a Larreta: «Quedate tranquilo, vamos a resolver esto de otro modo»

El presidente contó el mensaje que le envió al jefe de Gobierno porteño antes del anuncio sobre la modificación en la coparticipación.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a hacer mención este jueves sobre la decisión de redistribuir los fondos otorgados por Nación a la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, en búsqueda de solucionar el conflicto policial. Al respecto, indicó que, momentos antes del anuncio, en compañía del gobernador, Axel Kicillof, y los intendentes bonaerenses, le comunicó la medida al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mediante un mensaje.

«Le mandé un mensaje a Horacio y le dije ‘quedate tranquilo, vamos a resolver esto de otro modo'», hizo saber el jefe de Estado en declaraciones a Radio Con Vos. «Esto no es un menoscabo a la Ciudad de Buenos Aires; la ciudad opulenta de la que hablo no es un resultado de una gestión, ni de Horacio, ni de (Mauricio) Macri, es la construcción de muchos años», advirtió.

Por otro lado, hizo referencia al malestar de los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio ante el reciente anuncio sobre el cambio en la coparticipación, el cual quita alrededor de 30 millones de pesos a la Ciudad para destinarlos a la Provincia. «Intercambié mensajes con Jorge Macri, y me dijo que no estaba el tanto. Si los sorprendí pido mil disculpas, lejos estuvo en mí hacer eso, fueron invitados porque habían sido parte del anuncio del plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando juntos y unidos», relató el presidente.

«Me asombra cuando plantean como un hecho inesperado el tema de la coparticipación, es algo que venimos planteando desde el primer día, pero llegó la pandemia y muchas de estas discusiones las postergamos. Nadie puede verse sorprendido por esto», continuó luego. Y en relación al reclamo policial, señaló: «Ayer tenía un problema, les dije que no era el modo, y le di al gobierno provincial los recursos necesarios para resolverlo; pedirle al gobernador que vaya a la guerra con un escarbadientes es como pedirle que no vaya, porque la situación financiera de la provincia de Buenos Aires es muy mala, consecuencia de que ha tenido en estos últimos años una administración que no ha sido la mejor».