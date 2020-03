Alarmas en Mendoza por posible caso de coronavirus

José Muñoz, director del hospital Schetakow de San Rafael dijo que se trata de un paciente de 31 años que viajó por varios países de Europa y que tiene un antecedente de leucemia. Lo aislaron en el nosocomio.

Ayer el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza dio a conocer que un paciente que ingresó al hospital Schestakow con sintomatología de coronavirus y había estado en el norte de Italia. Le diagnosticaron una neumonía pero ahora hay que ver los resultados de epidemiología.

José Muñoz, director del hospital Schetakow explicó en Radio Mitre Mendoza la situación: “Nosotros formamos parte de un protocolo provincial y a la vez nacional. Cuando este paciente consultó en la parte privada y se lo derivó, se activó el protocolo. El paciente tenía para estar internado, no así con sus síntomas clínicos. Lo tenemos en aislamiento y con estudios”.

“Hasta ahora no tenemos nada más, clínicamente el paciente sigue igual, no tiene fiebre más allá de un pequeño resfrío. Parece un resfrío común. Se le hizo una radiografía de tórax. No tenemos nada de lo demás, los hisopados y extracciones de sangre se canalizan a través de epidemiología del Ministerio, se determinará por virología si el paciente es positivo o no”.