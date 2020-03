Alarma en Necochea: autorizan el arribo de dos buques que no respetaron la cuarentena

El titular de Sanidad de Frontera Maximiliano Delfino renunció a su cargo por estar en desacuerdo con la medida.

En medio del avance del coronavirus (Covid-19), dos buques que entraron al Puerto Quequén este jueves, en el distrito de Necochea, no respetaron la cuarentena de 14 días y provocó la renuncia del titular de Sanidad de Fronteras y Concejal de la ciudad, Maximiliano Delfino.

“Anoche hablé con mi jefa de Sanidad y le comenté que iba a renunciar hoy porque estoy en desacuerdo con las medidas que me quieren hacer cumplir en el puerto en contra de mis iniciativas”, expresó Delfino.

Sucede que, la no prohibición de la entrada de navíos está enmarcada en una disposición tomada por Nación y aplicada por Sanidad de Frontera, por lo que excede a cualquier decisión que pueda tomar el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

En ese sentido, el edil confirmó que “me obligan a entrar los barcos aunque no cumplan la cuarentena”, y detalló que el Intendente Arturo Rojas “me pidió que no lo haga, que espere que me van a apoyar de todos lados”.

Por otro lado, esta situación generó que el Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA) local anuncie el cese de actividades ya que “no quieren quedar expuestos a posibles contagios de coronavirus”.

Así lo manifestó el secretario general de SUPA David Álvarez, quien sostuvo que “hace dos días Delfino nos dijo que el barco que no haya cumplido la cuarentena de 14 días no puede trabajar porque es poner en riesgo la salud”.

“Se ve que alguien lo llamó ahora y le dijo que tenes que hacer que trabajen, no puede parar la producción, entonces nos mandó a que corramos el riesgo de contagiarnos y después que contagiemos a la comunidad”, apuntó el sindicalista.

No obstante, hace algunas horas, el Intendente Rojas aseguró que hasta el momento no se registraron casos de personas infectadas en el distrito y advirtió que estas medidas son en beneficio de la población.

«Es como si estuviéramos en una guerra contra un enemigo invisible, por eso es que es muy importante que cumplamos con la cuarentena y que no salgamos a la calle en caso de no ser necesario», dijo el alcalde amarillo.

Acto seguido, Rojas anunció la conformación de un registro de voluntarios para que los médicos de diferentes especialidades, profesionales no médicos de la salud, enfermeros y estudiantes se puedan inscribir para enfrentar la pandemia.

«Hemos abierto una cuenta especial para los vecinos y las empresas que quieran y puedan, nos donen recursos para que podamos concretar estas obras de infraestructura que estamos necesitando para el sector de Salud», anunció como última medida el Intendente.