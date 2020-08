Aislaron a más de 500 personas en Coronel Pringles

El Municipio de Coronel Pringles informó esta noche que se registraron 4 contagiados de coronavirus en esa localidad y son ya 25 los casos confirmados.

Con los nuevos contagios, 24 personas permanecen con el virus activo y tan solo 1 paciente se recuperó de COVID-19.

Asimismo, uno de los números que más alarmó a la población vecina fue la cantidad de personas aisladas: más de 500 pringlenses debieron confinarse por haber mantenido contacto con alguno de los infectados.

El Doctor Esteban Berruet, Secretario de Salud de Coronel Pringles, «el sistema de Salud no da a basto con los llamados y no se para de indicar aislamiento a las personas. Hoy calculamos más de 500 aislados y pueden ser más. La gente no toma conciencia».

Según indicó el Diario El Órden de Pringles, dicha situación es consecuencia de la irresponsabilidad social de los vecinos que comparten mates, asados, reuniones familiares y algunos no utilizan el barbijo.