Agustín Simone: «Habrá 100.000 puestos de trabajo por año»

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense destacó que habrá obras viales, hidráulicas, agua potable, cloacas y en escuelas y cárceles.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone, brindó detalles del Plan Estratégico incluye rutas, obras hidráulicas, agua y cloacas, obras en escuelas, y cárceles».

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia afirmó que entre los ejes del año 2021 está contemplado el desarrollo «de lo que entendemos es la infraestructura para los primeros 5 años. Hablamos de $200 mil millones por año”,

Simone agregó que «calcular empleo es difícil pero no va a bajar de los 100.000 por año. Para mí va a ser bastante más»,

En ese sentido, afirmó que el foco estará puesto en «la urgencia de las obras y contar con los proyectos ejecutivos. Eso nos va a permitir tener los proyectos de los próximos años porque no es solamente contratar o licitar”.

Por otro lado, reconoció que en el país existe un gran problema habitacional y señaló que «viviendas es otra de las cosas que identificamos como una necesidad, como ya lo dijo el Gobernador».

Además, agregó que “en el gobierno de Macri se pensaba que la cuestión de las viviendas las debían resolver los privados. Así subió el valor de la tierra y la construcción. Es más difícil construir hoy que cuando se fue Cristina Fernández».

Por último, aludió al tema de la desdolarización de las tarifas, sobre lo cual precisó que “tienen que ser pagables, no puede ser que ahoguen a la gente. Además hay que controlar las inversiones de las empresas. Los aumentos de los años previos coincidieron con fuga de capitales”.