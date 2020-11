Agustín Simone: “En el Presupuesto hay $8 mil millones para los municipios”.

El Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires desmintió algunas críticas de jefes comunales opositores sobre una supuesta “discrecionalidad” en la asignación de fondos y obras.

El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, desmintió las declaraciones de algunos intendentes de la oposición que aseguraron no recibir fondos de parte de la Provincia.

“Es falso que no haya fondos para municipios. Hay $8 mil millones asignados para municipios y los fondos para finalizar convenios que firmó Cambiemos y que habían quedado neutralizados después de las PASO en gran parte son para distritos de Cambiemos”, afirmó en declaraciones a La Mecha por Radio Provincia.

Simone destacó que “celebro que ahora vean la equidad los intendentes porque en los últimos cuatro años no lo vieron, no hicimos un presupuesto mirando los partidos políticos. El municipio que más presupuesto tiene es La Plata, después Bahía Blanca y no pertenecen a nuestro signo político. No hay una diferencia a favor de una pertenencia política u otra”.

Agregó que “ya se está trabajando en la Ruta 11 y en la 56, son obras que las van a usar todos los bonaerenses y argentinos. Lo importante es que se hagan y no a qué distritos atraviesa. Lo que analizamos es la necesidad estructural con obras muy postergadas en la Provincia y no tienen color político”.

En cuanto al plan de viviendas que plantea el gobierno bonaerense, Simone detalló que “el Gobernador quiere llegar a 10.000 viviendas por año cuando en los últimos cuatro no se llegaron ni a 2000. Se vienen años importantes no sólo en viviendas sino en loteos con servicios, construcciones en barrios populares, todas situaciones que van a mejorar la calidad habitacional en la Provincia”.