Agustín Rossi sobre el ARA San Juan: tienen previsto hacer un homenaje en el océano con los familiares

Ayer Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación estuvo en la ciudad y recorrió el Hospital Militar y la Base Naval Puerto Belgrano.

En diálogo con Informate Acá durante la conferencia de prensa, habló sobre la situación de la causa del ARA San Juan.

«Yo me preocupó y me ocupé personalmente cuando asumí como ministro. Tuve tres reuniones con familiares. Con ellos, lo primero que hice, fue tratar de que tenga una relación amigable con el ministerio. Me puse a disposición para los distintos inconvenientes que pudieran llegar a tener» expresó.

Si bien hay actividades o ejes pautados en conjunto que quedaron parados por la pandemia, adelantó que tienen previsto «hacer un homenaje en el océano, llevar a los familiares en el Irizar y que estén lo mas cerca posible del lugar del hecho».

Por otro lado, también esperan poder plasmar un recordatorio en algún paseo público de Mar del Plata.

En lo que respecta a la causa judicial, comentó que si bien en primera instancia la jueza Marta Yañez hizo sus investigaciones, ellos «le dieron un impulso a la instrucción militar para delimitar cuales son las responsabilidades».