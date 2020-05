Aguirre: «Me echaron por razones politícas»

En las ultimas horas llegaron varios mensajes a nuestra redacción de vecinos de nuestra localidad, en especial de la zona del Noroeste, diciendonos que habrían despedido al ex jugador e Olimpo y River Martin «Gula» Aguirre.

Al saber este caso nos comunicamos con Aguirre quien nos confirmo dicho trasendido.

«Hoy a las dos, dos y media me pidieron la renuncia», cuando le preguntamos los motivos el ahora ex delegado nos contesto «Razones politícas, me dijieron decisión del Intendente».

«Mira que se yo, yo no vengo del palo politíco, entonces capaz que politicamente incorrecto seria, hice lo que pensaba que estaba bien, nada mas, nose si es mal o bien pero bueno, me voy tranquilo».

Al preguntarle su estado de animo nos contó que: «Obviamente uno esta triste, es choto, pero me quedo con lo que gane en capital humano, vinculos y relaciones en Noroeste, me llevo eso y me va a a quedar».

Según fuentes ligadas, InformateAca tuvo accesoal nuevo delegado que reemplazaría a Aguirre, y seria el ex Secretario de Politícas sociales Juan Caspe