Advierten que el trabajo dentro de los hospitales bonaerenses “está sobre exigido”

A RAIZ DEL CRECIMIENTO DE INTERNACIONES

El Director Provincial de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, indicó que “hay un agotamiento del personal”.

El Director Provincial de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, Juan Riera, destacó que la situación es muy compleja para el personal sanitario y explicó que “todo lo que normalmente tiene un trabajo regular ahora está sobre exigido y genera un agotamiento del personal”.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia señaló que “estamos con un sistema de rotación para no sobrecargar al personal pero de todos modos el cansancio se siente en el cuerpo de los trabajadores que no son ajenos a la situación epidemiológica” y agregó que “se sobrecargan porque tienen compañeros aislados o son contactos estrechos, en otra actividad no sería un gran problema pero aislar una guardia completa tiene un riesgo sanitario enorme”.

En torno a las movilizaciones que se vinieron dando, Riera explicó que “el virus se contagia de persona a persona, eso implica que las aglomeraciones sean una irresponsabilidad sanitaria, es absolutamente legítimo expresarse pero en el marco de este contexto no se puede poner en riesgo la situación sanitaria”.

Finalmente, expresó que “Buenos Aires ofrece diversos escenarios en virtud de la extensión territorial y diversidad de situaciones, ha pasado que el interior han aumentado los casos, quedan pocos distritos en Fase 5 y no hay una alternativa única para toda la Provincia”, en función de la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio.