Advierten de envenenamientos de perros en Cabildo

«Ya que el Intendente sabe todo lo que pasa en la localidad, que sepa esto, estamos pidiendo algo que es nuestro derecho, al móvil de castración“, así se refirió una vecina en su red social, haciendo hincapié a los dichos del Delegado en una nota de radio La Brújula.

“Estamos hablando de salubridad, no es sano que se reproduzcan miles de animales al mes, o que tiren veneno,” compartió su pensamiento una joven preocupada e involucrada en el tema de cuidado animal y que promueve las adopciones, también se refirió a los envenenamientos de perros y a la ausencia del móvil de castración y vacunación antirrábica a la que hizo mención de la ley 13.879 de control poblacional de perros y gatos sancionada en la provincia de Buenos aires.

Recientemente, en el día de ayer sábado 13 de marzo, hubo un hecho de envenenamiento de un perro perteneciente a una familia, en el barrio de viviendas ubicado en calle Rivadavia y Las Heras, donde conviven varias familias con hijos menores que están en contacto con las mascotas que allí conviven.

“Se me fue mi perro, compañero de más de siete años” lamentó la dueña del animal, y también se refirió a la ausencia de acciones para el control de, “es una vergüenza que no haya ningún tipo de control sobre esto, sobre los animales que se reproducen y están en la calle, que no tengamos ni siquiera una vez al mes un móvil de castración“, por otra parte se detalló la imposibilidad de tomar denuncias de este tipo en la localidad.