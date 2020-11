Adolescente de 15 años estranguló a su padrastro para defender a su mamá.

Fuentes de los tribunales de Lomas de Zamora dieron a conocer a cronica.com.ar que el hombre se llamaba Gustavo Ricardo Mariño y tenía 39 años.

El episodio tuvo lugar este viernes en las primeras horas de la mañana en una vivienda de la calle de Coronel Erezcano al 2400, entre Dr. Ricardo Balbín y Paso Patria, cuando Mariño comenzó a discutir con su pareja, Laura Giménez (31), luego que esta le recriminara que bebía demasiado.

La discusión pasó rápidamente a los golpes y el hijo de Laura, con identidad reservada por cuestiones legales, no soportó ver que agredieran a su madre y salió en su defensa.

Según trascendió, el adolescente tomó por el cuello a su padrastro, quien luego de unos instantes cayó sin vida sobre una cama.

Los vecinos del lugar contaron que tras el violento episodio, tanto la mujer como su hijo salieron a la calle gritando por ayuda. Alertados por una llamada al número de teléfono de emergencias (911), efectivos del Comando Patrulla de la localidad de Lanús llegaron al lugar y aprendieron al adolescente.

Actualmente la causa está caratulada como «Homicidio», no obstante el Dr. Juan Ignacio Colazo, fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº4 del departamento judicial de la localidad ordenó que se profundicen las pericias, ya que no descarta que el sujeto haya fallecido de una broncoaspiración (aspiración accidental de sólidos o líquidos por la vía aérea), debido a que no presenta lesiones visibles.

Los procedimientos fueron supervisados por autoridades de la Estación de Policía de Lanús junto a las de la Superintendencia de Seguridad del AMBA de Sona Sur.