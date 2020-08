Acusan a Esmeralda Mitre de incumplir los protocolos por Covid-19 del Cantando

Así lo afirmaron en Los Ángeles de la Mañana.

Una de las participantes del Cantando 2020 que se convirtió en el foco de la aundiencia y los medios es Esmeralda Mitre. Esto no se debe solo a sus peculiares presentaciones en el escenario, sino que ahora trascendió un escándalo tras bambalinas.

Según Yanina Latorre, en Los Ángeles de la Mañana, Esmeralda no sigue los protocolos sanitarios debidos. «Hay quejas por el tema del barbijo porque es una de las únicas figuras que están en el Cantando que no cumple con los protocolos. Es muy difícil que se ponga el barbijo y que respete las distancias. Es la única que no cumple con nada del protocolo y a veces llega sin barbijo», aseguró la angelita.

En esta misma línea, la cronista del ciclo que conduce Ángel De Brito agregó: «Esmeralda está ensayando personalmente. Ella a mi después me lo negó, pero un productor de Confrontados el día que fue la ambulancia vio al coach y después al participante en el balcón de la casa de Esmeralda. Los vio que estaban, por lo que evidentemente está ensayando personalmente».