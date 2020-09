Acusadas de romper la cuarentena, la defensa de Cande Molfese y Melina Lezcano

Un seguidor de Ángel de Brito en redes sociales las «mandó al frente» y ellas respondieron.

En el instagram del periodista Angél de Brito hubo un llamado de atención para Cande Molfese y su amiga y colega Melina Lezcano. Fue por parte de una seguidora quien a modo de denuncia virtual, escrachó a las influencers en la cuenta del conductor por no cumplir con la cuarentena.

“¿Qué onda Mel Lezcano y Cande Molfese? Rompen la cuarentena y se juntan en la casa de una u otra”, preguntó un follower y De Brito, a quien fue dirigido el mensaje, contestaba con tibieza y sin tomar partido: “No sé, pero me caen genial. Con Melina trabajamos mucho tiempo y con Cande me alcanzaron pocas semanas para caerme bien”. Pero esa no fue la única respuesta debido a que ambas estaban etiquetadas y cada una desde su cuenta salió a explicar la situación. “Somos vecinas, cuarentena casi juntas”, escribió escuetamente la novia de Ruggero Pasquarelli.

«Te quiero Angelito. Y para responderte a vos que no sé quién sos te cuento que vivimos en el mismo edificio, estamos juntas desde que arrancó la cuarentena y nos cuidamos mucho”, cerró con un irónico emoji de carita feliz la cantante de Agapornis.