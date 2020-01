Actividad paranormal, versión Charlotte Caniggia: “Escuché atrás mío a un hombre”

Invitada al nuevo programa “Divina Comida”, Charlotte Caniggia habló de una experiencia paranormal que le tocó atravesar.





La televisión argentina se renovó con un nuevo contenido llamado “Divina Comida”. Los famosos competirán para determinar quién es el mejor anfitrión y, en esta oportunidad, los participantes fueron Charlotte Caniggia, Chino Leunis, Jey Mammon, El Polaco y Jorgelina Aruzzi.

La hija de El Pajaro Caniggia dio a conocer una experiencia paranormal que vivió cuando tenía 10 años. Por aquel entonces vivía en Europa, más precisamente en Italia, junto a la totalidad de su familia.

“Me pasaron cosas un montón de veces. Hay una re fea. Cuando era chiquita, en Italia, vivíamos en una casa antigua re grande. Y había dos cuadros, uno de una condesa y otro de un conde”, relató Charlotte Caniggia en el ciclo de Telefe.

En ese sentido, añadió: “De repente yo estaba jugando al escondite con mi hermano, tendríamos diez años, y escucho atrás mío un hombre que se ríe. Y no había nadie. Fui corriendo a buscar a mi mamá, que cree en todo, y había fantasmas de verdad. También se morían todos los animales. Después nos mudamos“.

Se ve que las experiencias paranormales son moneda corriente dentro de la farándula. Sin ir más lejos, Costa confesó que vivió una situación de ese calibre en las épocas en las que le tocó vivir en la calle.

“Estaba en Retiro y una señora se acercó a preguntarme ‘¡¿por qué lloraba tanto?!’ y yo no sé si esa mujer era corpórea. En realidad lo sé, porque (la mujer) existió, pero estoy segura de que me la mandó la Virgen de Lourdes”, había expresado Costa el año pasado en el programa de Mirtha Legrand.

A eso añaidó: “Y nunca reniego de mi fe. Siempre hablo de la palabra de Dios porque yo he pasado los infiernosque hemos pasado todos en la vida pero nunca me dejé corromper, siempre sentí que había una protección divina y le fui a pedir a Lourdes que me ayude”.