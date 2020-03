Activan protocolos de aislamiento con dos franceses que estaban de visita en Sierra de la Ventana

Se encuentran desde hace siete días en el país, y fueron derivados hacia Bahía Blanca por autoridades sanitarias de La Comarca, al comprobarse que no respetaron la cuarentena prevista por el gobierno nacional para extranjeros de las zonas «más afectadas» por la pandemia. Según el titular de la Región Sanitaria 1, Maximiliano Nuñez Fariña, estas personas no presentaban ningún tipo de síntoma compatible con la enfermedad. No obstante, deberán cumplir el aislamiento en una propiedad que habían alquilado en nuestra ciudad.

Las alarmas y los protocolos de aislamiento se activaron con dos ciudadanos franceses que deberán cumplir cuarentena en nuestra ciudad, luego de ser derivados desde Sierra de la Ventana en donde se encontraban de visita.

El hecho fue confirmado en primera instancia por las propias autoridades sanitarias de La Comarca, a raíz de una denuncia efectuada por los guardaparques del Parque Provincial Ernesto Tornquist, quienes constataron que los extranjeros no cumplían con los 14 días de resguardo previstos por el Gobierno Nacional para aquellos visitantes que provengan de las zonas «más afectadas» por la pandemia.

En línea con lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, desde la Secretaría Municipal de la vecina localidad se comunicaron con referentes de la Región Sanitaria 1 para coordinar su regreso a Bahía Blanca y así cumplimentar el protocolo asignado.

El titular del área sanitaria, Maximiliano Nuñez Fariña, aclaró a esta redacción que los franceses «están asintomáticos» e indicó que hace «siete días que están en Argentina».

«Esta gente tenía contratada un charter que regresaba hoy a la tarde. Lo que hicieron es subirlos a una ambulancia y los derivaron a la misma propiedad que estaban alquilando en Bahía para que cumplan allí con el aislamiento», afirmó el funcionario provincial.

En este marco, Nuñez Fariña destacó que la Secretaria de Salud del Municipio estará a cargo del monitoreo de la cuarentena de los ciudadanos foráneos.