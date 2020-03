Acorralada: Anabela Ascar se atrincheró en una casa plagada de ratas que era de su exmarido

La mediática conductora está pasando un conflictivo momento por la tenencia de la casa con la familia del ex dueño de Crónica.

La mediática conductora Anabela Ascar está atravesando un complicado momento judicial con la familia de su ex marido Héctor Ricardo García que falleció hace 8 meses atrás. El motivo del conflicto es la millonaria herencia que dejó el ex dueño de Crónica y que ambas partes parecen que no quieren compartir.

Por el momento lo que se conoce es que Anabela está atrincherada en la mansión que compartía con su ex marido y que no quiere dejar pese a la orden de desalojo que está presentada en la justicia por parte de la familia del fallecido. El inmueble que se encuentra en calle Echeverría está en muy mal estado e infestado de ratas según afirman los vecinos del lugar.

Por su parte la periodista Sandra Jacobson afirmó en Incorrectas que el motivo del por qué no quiere dejar la casa la famosa conductora es que la misma está repleta de objetos de altísimo valor. Según trascendió entre ellos se destaca una gran colección de productos del famoso ratón de Disney, Mickey Mouse.

En tanto que Jacobson además aseguró que «no sólo tenía esa colección sino que también había numerosas obras de arte y una gran serie de relojes de las mejores marcas del mundo, donde obviamente sobresalía un Rolex de oro». Por otra parte Sandra agregó que el ex dueño de Crónica «le dejó a Anabela dos departamentos con cochera y una chacra en la localidad de Navarro«. Por lo que al parecer Ascar quiere quedarse con todo.

Con respecto a la muerte del empresario todavía hay ciertas sospechas por parte de la familia del difunto ya que según un informe de la obra social asegura que había una medicación que tomaba que no estaba recetada por lo que se cree que Anabela medicaba a su marido sin consentimiento de su médico de cabecera.