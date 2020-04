Abusó de su hijo de 8 años y le dieron domiciliaria porque tiene asma

A causa de la pandemia, un hombre condenado por abusar sexualmente de su propio hijo de ocho años, fue beneficiado con la prisión domiciliaria debido a que sufre asma y ahora vive a 20 cuadras del pequeño. Así lo decidió la Justicia de Misiones.

La madre del chico arremetió contra su ex pareja y contra el fallo de la Justicia: «No entiendo la decisión que tomó el Juez, si es por el coronavirus, creo que en la cárcel estaría más resguardado”. Y preguntó «qué posibilidades hay de que él no se escape o me mate o nos mate? ese es mi miedo”.

En cuanto al chico, contó que le compró «un cuchillo con funda para poder defenderse”.