ABSA distribuirá bidones la semana que viene.

Esta mañana se reunieron en el Concejo Deliberante autoridades de ABSA, vecinos y concejales.

Gustavo Bentivegna, Gerente Operativo de la empresa, explicó la situación actual del suministro: “No hay reservorio para emergencias. No podemos guardar agua. Se potabiliza a demanda. Todo lo que se produce va a la red. La demanda le está ganando a lo que producimos. No nos oponemos al crecimiento de la ciudad pero se ha otorgado factibilidad en sectores donde no podemos llegar y esos barrios hoy están sin agua.”

Por otro lado, comunicaron la resolución: “Se van a solicitar mas camiones cisternas para los vecinos. Se va a poder pedir agua a través de un Whatsapp de 8 a 16hs. para hacer una mejor distribución. Y de ahí pasarle el reclamo a los camiones cisternas que trabajan 12 horas”

Fuente: Canal 7