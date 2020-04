Abren los bancos: horas antes ya había acumulación de gente y largas colas de jubilados

Días atrás se había anunciado que los bancos iban a abrir los días viernes 3, lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de Abril. Solo atenderán para pagos de jubilaciones, pensiones, bonos extraordinarios de Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo.

Si bien los trámites son según la terminación del documento, hubo mucha gente que se acercó desesperada. Horas antes, ya se podía ver a los primeros que llegaban para hacer la cola.

Es importante destacar que los bancos no están abiertos para ninguna otra gestión bancaria. Así que, todos aquellos que no cumplan los requisitos, no deben ir.

En las diferentes entidades, se encuentra trabajando personal policial para corroborar que solo vayan los que tiene que ir y la Guardia Urbana, que corta el tránsito en las sucursales más concurridas.