Aborto: Provincia firma la adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo

La nueva guía de prácticas respeta los cambios en la legislación. El tema en la provincia había sido objeto de polémica, incluso empujando a la renuncia a una ministra de Vidal.

La provincia de Buenos Aires adherirá mañana formalmente al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) que puso en vigencia el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tras una fuerte polémica en el Gobierno de Mauricio Macri.

La firma se realizará mañana a las 11, en la sede de la cartera de Salud provincial, en La Plata, y del acto participarán el titular de la cartera sanitaria, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz.

Gollán ya había expresado su compromiso de adherir a la guía actualizada que puso en funcionamiento González García ni bien asumió su mandato. «Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos”, explicó.

“Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República«, remarcó Gollán en aquel momento y reforzó: «La Interrupción Legal del Embarazo no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema«.

El protocolo brinda lineamientos sobre cómo actuar ante un aborto legal, ya que desde hace cien años en Argentina la interrupción del embarazo está permitida por causales: violación o riesgo de salud o muerte de la mujer. En este sentido, en 2012 la Corte Suprema exhortó a todas las provincias a adherir.

Vale recordad que días antes de terminar su mandato Macri anuló la actualización del protocolo que había propuesto el por entonces secretario de Salud Adolfo Rubinstein, lo que llevó a su renuncia y una fuerte interna al interior de Cambiemos.

En la Provincia esa situación tenía antecedentes: en julio de 2017 la exministra Zulma Ortiz modificó el protocolo bonaerense y esa decisión política le terminó costando el cargo. Sucede que, por la presión del ala más conservadora del Gobierno de Vidal la guía se derogó tras su publicación en el Boletín Oficial.

Números

Según datos disponibles, en 2015 se registraron 45.968 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, 7694 (16,7%) fueron egresos de adolescentes de 19 años y menos. En 2017 murieron en nuestro país 30 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes de 15 a 19 años, ocho eran jóvenes de entre 20 y 24 años y ocho, de entre 25 y 29 años. En 2017, el 60% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años.