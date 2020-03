Aberrante: un hombre prostituía por $100 a una nena de 13 años

En la localidad bonaerense de Villa Ballester Oeste, en el partido de San Martín provincia de Buenos Aires, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 38 años, que prostituía a una menor y cobraba $100 por los servicios sexuales. Tras realizar pesquisas detuvieron al hombre y rescataron a la nena.

Desde el tribunal de San Martín revelaron que los efectivos del Comando Patrulla (C.P.) en el cruce de Almirante Brown y Sarratea, arrestaron al hombre y comenzaron las investigaciones. Según las primeras investigaciones, el proxeneta obligaba a la menor a que trabajara de prostituta y por eso servicios, les cobraba $100 a algunos clientes.

Cuando la policía llegó, lo primero que realizaron fueron trabajos de prevención en la vivienda. Un vecino del lugar, fue quien llamó a la policía para alertar la terrible situación que ocurría en la zona. Por el momento, la investigación está a cargo del personal de la comisaría de Villa Ballester Oeste (9ª de San Martín). En tanto, las autoridades policiales de la Jefatura Departamental de San Martín se encargaron de supervisar los diferente procedimientos.

Lamentablemente, no es la primera vez que esto ocurre en la provincia de Buenos Aires. Recientemente, una nena de 12 años de Benavídez, decidió compartir el calvario que estaba sufriendo a través de un estado de WhatsApp. La pequeña fotografió su brazo herido y escribió: “Yo no soy así, no sé qué me está pasando”. Así, su familia comenzó a investigar y descubrieron que era violada por su tío, según informó Crónica.

Su mamá la interrogó y allí le confesó la verdad: “Llorando me dijo que hace aproximadamente tres años, cuando tenía 9, había sido violada por su tío Elías, que en ese momento tendría 14“. La nena no es la única víctima ya que sus primas también sufrieron a causa del mismo victimario. “También contó que en varias oportunidades, el tío la obligaba a ver como abusaba de sus otras dos primas menores de edad”, indicó en la entrevista.