Abaurre: “Tenemos diez finales por jugar”

Juan Alejandro Abaurre debutó en Olimpo de la mejor manera al golear a Deportivo Maipú, líder de su zona. Sin embargo, el entrenador aurinegro se mantuvo cauto pese al holgado triunfo y consideró que aún el equipo bahiense debe sumar en los diez partidos que le quedan pendientes para poder despegar de la anteúltima posición.

Técnico que debuta gana dice un antiguo dicho popular. Y así cumplió Juan Alejandre Abaurre al mando de un Olimpo que venía en caída libre con una dura derrota en el trágico clásico bahiense frente a Villa Mitre. El Aurinegro se impuso de modo categórico frente a Deportivo Maipú en el Roberto Carminatti por 3 a 0 para salir del último puesto de la Zona Sur.

“Fue un debut soñado. Había una necesidad real de poder sumar y ante justamente quien era el líder. El equipo jugó a un muy gran nivel. Rápidamente comprendió mi idea. Superó mis propias expectativas. No es fácil encontrar tantas cosas buenas habiendo asumido en tan poco tiempo. Encontré un grupo de jugadores que tiene un enorme deseo de salir adelante.”, sostuvo con alegría el Cachorro en diálogo radial con Interior Futbolero.

“Es muy importante consolidar una idea para avalar el resultado. Estoy muy contento de la forma que se dio porque fue con autoridad y mucha intensidad. En líneas generales el equipo fue muy sólido, contundente y tuvo dinámica. Fue fundamental para que el jugador tenga credibilidad en sí mismo. La idea de jugar bien sucede cuando uno tiene claro a qué juega y la puede imponer en cada partido.”, analizó el mendocino de 47 años sobre la identidad de juego que pretende plasmar en el Aurinegro y la cual consideró que se vio expresada en la victoria del fin de semana frente al puntero.

“La verdad que no se me pasó por la cabeza. Desde el primer minuto que tenía la posibilidad de estar acá sabía la situación en la que estaba el club, era un gran desafío. Estaba esperando que me pasara. Nunca tuve media duda de estar acá. Sé donde estoy. Yo pasé por acá. Es un club grande. Que tiene historia. Así que sé de las exigencias que tiene.”, declaró quien supo tener un paso como futbolista en Olimpo, ante la pregunta de por qué decidió asumir la conducción de la institución bahiense pese a su situación en el campeonato.

“Desde que llegué era consciente de que nosotros teníamos 11 fechas por jugar. Hay una gran cantidad de puntos en juego y no hay mucha diferencia. Lo que ocurra son consecuencias de los resultados que te puedan llegar a permitir acceder a otras instancias. El puntapié inicial es enfocarnos exclusivamente en nosotros y de qué forma pretendemos jugar para lograr sumar puntos. Tenemos 10 finales por jugar, por lo que debemos no mirar más allá del rival de turno que nos toque. Lo importante es la predisposición que tenga el grupo para salir rápidamente de la posición en la que ninguno desea estar.”, manifestó Abaurre, priorizando sumar lo que pueda en lo que queda del torneo al frente de su Olimpo pese a que los enfrentamientos entre los rivales de su zona puedan permitirle también ser útiles para poder escaparle al fondo de la tabla.