A tomar distancia: recomiendan evitar besos y no socializar el mate por el coronavirus

Así lo informó un especialista infectólogo desde Casa de Gobierno. Repasá las recomendaciones promovidas desde el ministerio de Salud para evitar contagios.

Luego de que se confirmara la segunda muerte por coronavirus en el país, desde el ministerio de Salud salieron a promover medidas extremas para prevenir el contagio del virus covid-19 que mantiene en vilo a todo el mundo.

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el especialista infectólogo Eduardo López recomendó «evitar el beso en la mejilla, el saludo de mano, disminuir la socialización del mate y tomar dos metros de distancia».

Sucede que, el coronavirus no acarrea síntomas muy específicos, sino más bien compartidos con otras enfermedades, por lo que resulta un tanto complejo detectarlo y diferenciarlo.

Síntomas, contagio y prevención del coronavirus

1- ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

-Disnea (falta de aire o dificultad para respirar)

-Tos seca, malestar general y escalofríos

-Fatiga, dolor de garganta y de cabeza

-Mialgia (dolores musculares)

-Astenia (cansancio o debilidad física)

-Fiebre

-Secreción, goteo nasal y mocos

-Incidentes gastrointestinales, como la diarrea.

-Los cuadros de gripe que se extienden hacia una neumonía severa, son el síntoma más usual del coronavirus.

2- ¿Cómo se propaga el coronavirus?

El contagio de Covid-19 sucede a cuando una persona sana inhala las microgotitas que expide un paciente infectado cuando exhala, tose o estornuda.

El contagio también puede ocurrir cuando uno toca superficies donde aterrizaron esas microgotitas, es decir contaminadas, y luego se toca los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos correctamente.

3- ¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus?

Aunque todavía no hay vacunas para prevenir la infección, hay algunas medidas para reducir el riesgo de infección, que son las precauciones habituales para evitar los virus respiratorios:

-Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia (después de sonarse la nariz, toser o estornudar; después de usar el baño; al regresar de la calle, del trabajo, la escuela o cualquier lugar público; después de manipular dinero; antes, durante y después de preparar la comida; antes y después de atender a alguien que esté enfermo; antes y después de tratar una herida o un corte; luego de tocar animales, sus alimentos o sus excrementos; después de tocar basura; luego de limpiar las heces de un niño o de estar en contacto con cualquier otro excremento).

-El lavado de manos debe ser durante 20 segundos como mínimo; se deben frotar entre sí, los dorsos y entre los dedos; se debe frotar el pulgar de una mano con la palma de la otra varias veces; se debe frotar la punta de los dedos de una mano contra la palma de la otra; se debe enjuagar bien y usar un pañuelo descartable para cerrar la canilla.

–En caso de no poder lavarse las manos utilizar alcohol en gel (su uso no reemplaza el lavado de manos dado que no limpia).

-Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar (en caso de usar un pañuelo descartable, se debe desechar al instante al tacho de basura).

-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias y sobre todo después de venir de lugares públicos, estar en contacto con gente enferma o manipular dinero.

-Evitar tener contacto con cualquier persona que esté enferma y en caso de no poder evitarlo permanecer a un metro de distancia como mínimo.

-Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo.

-Limpiar y desinfectar las superficies que se toquen con frecuencia (como mesas, picaportes, teclados y mouse de computadoras).

-Quedarse en casa y no ir al trabajo, a la escuela, o a lugares públicos si uno está enfermo.

-Evitar comer carne u órganos crudos o poco cocidos.

-Evitar el contacto con animales vivos y superficies que puedan haber tocado si se visitan mercados en áreas que recientemente han tenido nuevos casos de coronavirus