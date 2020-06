«A toda la gente que comparte el sector le haremos el hisopado», dijo el gerente de Cooperativa

Tras el caso positivo de coronavirus en un trabajador de la Cooperativa Obrera dialogamos con Mariano Glas, gerente de supermercados.

Se refirió a todos los protocolos que cumplen tanto en el Hiper de Aguado como en el resto de sucursales, teniendo en cuenta que en dicho local son unos 200 los trabajadores.

Inició contando que se enteraron del caso sospechoso «ayer a la mañana mediante distintos grupos de WhatsApp que creamos hace varias semanas. Antes de ir a trabajar todos enviamos un mensaje indicando cómo estamos, nos tomamos la temperatura y contamos si tenemos algún síntoma».

«Una persona que trabaja en el sector de carnicería referenció que tenía alguna molestia y la temperatura era más de 37.5º, se lo derivó al Servicio de Salud Pública y cuando fue al hospital tuvo síntomas compatibles con Covid 19, por lo que quedó en observación y le realizaron el hisopado. A última hora de anoche se confirmó que era positivo», dijo.

«Inmediatamente se activó el protocolo, que hace varias la Cooperativa había redactado y puesto a consideración de Empleados de Comercio y Municipio».

Glas señaló que «esta misma madrugada se desinfectó todo el supermercado. Decidimos a modo de prevención tener cerrado el supermercado por el tiempo que sea necesario. Lo importante es contener a la persona, identificar junto al Municipio los contactos, y la Cooperativa ha organizado y se están realizando hisopados a compañeros de la carnicería y a otros trabajadores».

Explicó que el muchacho de 24 años que contrajo Covid 19, «trabajaba en la trastienda de carnicería, generalmente no trabajaba en atención al público. Es posible que en algún momento haya estado cubriendo en el mostrador, es muy dinámico y pudo haber sucedido».

Con respecto a desde qué momento el diagnosticado no está en la sucursal, dijo que «ayer no estuvo porque cuando se levantó se sintió mal, el día anterior había estado cubriendo un horario de madrugada, creo que desde las 2.30 hs/ 3 hs hasta las 10 hs de la mañana. El domingo no había trabajado porque tenía franco».

Por último resaltó que «a toda la gente que comparte el sector, por prevención le haremos el hisopado. Pudo haber sido contacto estrecho quien compartió el turno de merendero, o alguien que haya estado en el vestuario al mismo tiempo, aunque no debería generar preocupación porque se está trabajando con protocolo»