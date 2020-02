A qué edad es recomendable comprarle un celular a tu hijo

Cuál es la etapa adecuada para que comiencen a utilizar un smartphone

Un celular no es un simple teléfono, sino que tiene múltiples funciones que permiten a un menor tener acceso a todo tipo de información y libertad para utilizarla según su criterio.

Existe el riesgo de que acceda a contenidos que pueden ser contraproducentes para su edad o de que le soliciten información sensible que puede vulnerar el derecho a la intimidad de los demás; la posibilidad de hablar con gente que se pueda hacer pasar por otra persona; comprar con una tarjeta bancaria cualquier cosa sin prestar atención al valor de las cosas, etc.

Por todos esos motivos, no sería aconsejable tenga teléfono propio antes de finales de los 12 años o hasta que cumpla los 13. Gabriela Paoli, psicóloga y experta en adicciones tecnológicas, dice que es fundamental “ver en qué momento se encuentra, analizar el nivel de autonomía que tiene frente a los estudios o al deporte, tener en cuenta su personalidad, si sigue hábitos de higiene y alimentación, si es ordenado y cuidadoso con sus juguetes… Todo dará pistas sobre si es el momento adecuado”. En todo caso, expertos consideran los 16 años como la edad más adecuada.

Efectos negativos de los smartphones en menores

– Ausencia de control del tiempo.

– Impulsividad y agresividad verbal.

– Sobrepeso u obesidad por conducta sedentaria.

– Aislamiento social y familiar.

– Dejan de hacer actividades propias de su edad, como pintar, construir, jugar al aire libre…

Un niño, cuando está jugando, desarrolla la imaginación, la creatividad, el lenguaje, la simbología, la percepción de las cosas a través de los sentidos, las habilidades sociales y personales, etc. Este tipo de habilidades del pensamiento creativo y la imaginación son claves para que una persona encuentre diversas soluciones a las adversidades que la vida le va poniendo por delante.

Cuando se lo deja con un móvil, su cerebro presta atención exclusiva a un contenido guiado por la aplicación que esté utilizando, donde todo le viene dado y donde puede aprender cosas que ya están configuradas de una forma determinada.

Según investigaciones que plantean que aquellos adolescentes que más participan o consumen ocio digital, mantienen horas de conversaciones por grupos de WhatsAsapp, miran vídeos, etc., al estar expuestos a una estimulación rápida y de alta intensidad, tienen mayores dificultades para estudiar, concentrarse y memorizar, organizarse y planificar sus estudios.

La madurez se puede apreciar en la medida que sepa expresar sus sentimientos, cuando sepa asumir su responsabilidad ante los errores que pueda cometer, cuando sea un ejemplo para sus hermanos, cuando no haya que ir detrás de él o ella para que haga las tareas que tiene establecidas.

No ceder al chantaje emocional tal como “soy el único de la clase que no tiene celular. Me voy a quedar aislado”. Es importante entender el sentimiento que esconde detrás de manifestaciones de este tipo, como es el hecho de basar su felicidad en la comparación con lo que ocurre a su alrededor.

Luego de comprárselo, el siguiente reto es conseguir que haga un uso adecuado del dispositivo. Para ello, es conveniente pactar previamente el tiempo de uso.

Fuente: Cuidate Plus