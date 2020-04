A pesar de la pandemia, la justicia sigue trabajando

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es una institución con más de 50 años de vida, que representa a 7.600 magistradas/os y funcionarias/os de todos los fueros y promueve el constante mejoramiento y jerarquización de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Canal Siete, la titular del Colegio, Dra Claudia Fortunatti dijo que frente a la magnitud de la pandemia que enfrentamos, por primera vez el viernes próximo pasado ha realizado su reunión mensual por videoconferencia, donde las/os diecinueve representantes de todas las departamentales han determinado la necesidad de destacar enfáticamente que a pesar de la suspensión de los términos judiciales y de conformidad con las reglamentaciones que, en general, ha acompañado en sus comunicados, el servicio de justicia se está desarrollando en los casos de urgente despacho y en todas las demás causas, de todos los fueros: civil y comercial, familia, contencioso administrativo, de paz, laboral, penal y responsabilidad penal juvenil.

Tambien hizo mención de las falencias y faltantes con las que trabajan habitualmente . “Nuestros puestos de trabajo en muchos casos carecen de micrófono y cámara web. La inmensa mayoría de magistrados y funcionarios no son provistos de telefonía celular. Sólo se cuentan, en general, con un teléfono por fuero que va rotando en los juzgados de turno, y que en algunos casos no soportan aplicaciones de actualidad. La implementación de soluciones creativas siempre se basa en la utilización de nuestros equipos personales. Tanto en la oficina como en los hogares. La utilización de estos elementos en las dependencias se ve obstaculizada al no contar con redes inalámbricas (wifi).

Tambien mencionó que las audiencias se están reprogramando para antes de fin de año, siempre y cuando la cantidad de debates y la agenda se ajusten al momento que se vive.