«A los políticos les falta calle»: Amalia Granata contra el Gobierno

Sobre las expectativas que ella tenía para lo que resta de su gestión, señaló: «En los nueve meses que llevo como diputada ya presenté 72 proyectos con mi equipo. Es lo que esperaba y, como todo, hay cosas que me gustan, otras que no y otras que me sorprenden. Con la pandemia y la situación económica hice como un máster en Política acelerado».

Cuando le preguntaron por su sueldo, Granata destacó que integra tres comisiones (Seguridad, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas), tiene un equipo de siete asesores técnicos y reveló que su sueldo, tras la reducción del 50 por ciento, es de 148.000 pesos.