A Jesica Cirio le preguntaron por qué no se contagió de Martín Insaurralde

La modelo visitó el ciclo de Pampita Online y la conductora, fiel a su estilo, fue implacable con su pregunta: «¿No se besaron esa semana?»

El drama que vivió Martín Insaurralde hace algunas semanas tuvo un final feliz cuando lo diagnosticaron curado de coronavirus, tras algunos días en terapia intensiva y un tratamiento de plasma. En Pampita Online, la conductora dejó las formalidades de lado y le preguntó a Jesica Cirio cómo hizo para no contagiarse en la convivencia diaria.

«Hay muchísimas parejas en las que había un positivo y en el otro no (…) En este caso no pasó aunque yo duermo con él, le hice masajes el día en que estaba mal del pecho…», explicó la modelo.

«¿Fue una semana de besos, chaparon, o fue una semana en la que él andaba muy ocupado? Capaz que esa semana no hubo tanto beso…», lanzó Pampita, con la curiosidad a flor de piel.

«No solo me dio besos a mí sino a Chloe, que estuvo en la cama con nosotros un montón de tiempo. Conmigo tuvo una relación normal», le respondió la modelo. «Entonces ustedes tienen el sistema inmunológico más fuerte», razonó la conductora.

«No sé, la verdad es que no tengo idea», contestó Jesica, aunque luego otra panelista dio como ejemplo el caso de Mauricio D´Alessandro, que dio negativo pese a que su esposa estuvo enferma.