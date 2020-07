A 5 días de haber asumido, renunció el ministro de Educación de Brasil: falsificó su currículum

Carlos Alberto Decotelli tuvo que dejar su cargo de ministro, puesto que el curriculum que le presentó al presidente estaba adulterado.

El presidente Jair Bolsonaro y el ex ministro de Educación Carlos Decotelli

Este martes 30 de junio se armó un total escándalo dentro del gabinete del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puesto que su recién asumido ministro de Educación presentó su renuncia. ¿El motivo? el currículum que había presentado ante el mandatario estaba adulterado. Entre otras irregularidades, Carlos Decotelli afirmaba tener un doctorado por la Universidad Nacional de Rosario. El ministro duró tan sólo 5 días en el cargo.

Se trata de un oficial retirado de la Armada brasileña y era la nueva apuesta de los militares del país para transformar la imagen del Ministerio de Educación del presidente, sin embargo terminó convirtiéndose en el tercer ministro de área que pierde desde su asunción en enero de 2019 y el quinto desde la pandemia.

Las irregularidades en el currículum de Decotelli no eran menores y eran más de una. El hombre aseguraba haber terminado un doctorado por la Universidad Naciona de Rosario, no obstante, el mismo rector de la institución, Franco Bartolacci negó la finalidad del curso en su cuenta oficial de Twitter: «Nos vemos en la necesidad de aclarar que Carlos Alberto Decotelli da Silva no ha obtenido en @unroficial la titulación de Doctor que se menciona en esta comunicación.»

La universidad alemana Wuppertal también desmintió que Carlos Decotelli haya finalizado un doctorado allí y la Fundación Getulio Vargas, universidad privada brasilera, aseguró que el ex ministro jamás fue profesor titular dentro del establecimiento.

Con esta nueva irregularidad la imagen de Jair Bolsonaro va decayendo cada vez más y se reduce la influencia militar en su mandato. Recordemos que actualmente con casi 1 millón y medio de contagiados y más de 59 mil muertos, Brasil es el país más azotado por la pandemia del coronavirus.