A 18 años del gran fracaso de Bielsa con la Selección en el Mundial de Corea-Japón

TRAS LA ELIMINACION BIELSA EXPLOTO DE LA BRONCA Y LA VERGUENZA

El 12 de junio de 2002 será recordado por siempre como la peor mancha negra en la historia del fútbol argentino: en la fría madrugada de ese miércoles, la Selección Argentina dirigida por Marcelo Bielsa quedaba sorpresivamente eliminada del Mundial de Corea del Sur y Japón, nada menos que en la primera ronda del certamen. Algo tan histórico como inédito y vergonzoso para el combinado nacional.

Muy lejos del exitismo que lo posicionaba como una de las grandes candidatas a quedarse con el título tras arrasar en las Eliminatorias Sudamericana, a la hora de la verdad, el equipo no tuvo los resultados esperados. El 1-1 ante Suecia, tras derrotar 1-0 a Nigeria, en el debut, y caer en la segunda fecha 1-0 ante Inglaterra, hizo que los jugadores tuvieran que hacer las valijas y pegar la vuelta muchísimo antes de lo que tenían pensado. Así, la alegría previa de millones de argentinos que soñaban con la tercera Copa del Mundo, dio lugar a lágrimas y a la bronca, ante semejante papelón internacional.

“Yo conozco muy bien lo que se sufre cuando se pierde, y he peleado el descenso. He sido protagonista del peor fracaso de la historia de la Selección, y soy un especialista en asumir momentos difíciles. Estoy dolorido, no puede ser de otra manera. Dispuse de un material excelente, pero no se transformó en un equipo soñado», decía, tras la eliminación Bielsa, un estratega de bajo perfil y modesto pasado como futbolista que contaba con los pergaminos de haber salido campeón con Newell`s Old Boys (1990, 1991 y 1992) y en Vélez (1998)